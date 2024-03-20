WP: Украина начала производство ракет с дальностью более 640 километров 1 20.03.2024, 18:48

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И систем ПВО, подобных NASAMS.

Украина начала разрабатывать системы противовоздушной обороны с высокоточными ракетами, подобными американской и норвежской передовой зенитно-ракетной системе NASAMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как пишет издание, несмотря на то, что у Украины есть производственные мощности и определенные сырьевые ресурсы, наладить быстрое производство вооружения было достаточно тяжело. Это связано с тем, что после распада Советского Союза, оружейная промышленность в Украине фактически развалилась.

«К сожалению, я могу сказать, что без помощи наших западных партнеров, наших друзей, в том числе из США, мы не сможем полностью удовлетворить потребности Вооруженных сил Украины», - сказал заместитель генерального директора «Украинской бронетехники» Максим Поливяный.

Также министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин заявлял, что Украина развернула ракету местного производства с дальностью полета более 640 километров. Однако подробностей того, какие именно эти ракеты он не предоставил.

По словам чиновников, в Украине также разрабатываются системы противовоздушной обороны с высокоточными ракетами, подобные американской и норвежской передовой зенитно-ракетной системе NASAMS.

ЗРК NASAMS

NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбития самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 километров.