Военком задумался 2 Дмитрий Зотиков

20.03.2024, 17:55

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Такой ситуации в его жизни еще не было.

Военком с изумлением смотрел на сидящую напротив молодую женщину.

- Извините, вы можете еще раз повторить свою просьбу?

- Я хочу чтобы меня признали женой какого-нибудь погибшего на СВО мужчины, - сказала та абсолютно ровным голосом.

- Любого? - поинтересовался военком.

- Лучше такого, кто совершил какой-нибудь подвиг. Ну там танк подбил или еще что. Там компенсации больше положены.

- А, так вы из-за денег, - догадался военком.

- Ну да. А из-за чего еще. На фронте же гибнут неженатые. Вот пусть хоть один их них пользу принесет. А то мне жить совсем уже не на что. Ну еще желательно чтобы видный был. Чтобы ребенку потом фото не стыдно было показывать.

- Какому еще ребенку, - удивился военком.

- Моему, какому еще, - сказала женщина и тут ее голос впервые дрогнул. - Он мал еще и отца своего не знает. А тут мы ему папку и сделаем.

Военком задумался. Такой ситуации в его жизни еще не было. Но женщина напротив чем-то неуловимым была похожа на его дочку. И лицо такое круглое, и нос курносый... А, была, не была. Военком достал из папки с надписью «200» стопку личных дел.

- Ну, давай попробуем. Вот все погибшие из нашего района. От 19 до 50 лет.

- мне бы в районе 30 лучше сказала женщина. И чтоб брюнет был.

После долгих поисков нашли. Иван Назаров. 28 лет. Холост. Погиб под Бахмутом. Награжден медалью «За отвагу». Брюнет.

- Скажешь, что жила с ним в гражданском браке. и что ребенок от него. Напишешь мне заявление. прошу помочь и все такое. Я с судьей поговорю, чтобы он не докапывался сильно. Стой на своем все время.

- Хорошо, - сказала женщина. - Спасибо. Я знала, что мир не без добрых людей. А вам добро это вернется.

Женщина вышла из кабинета. А военком внезапно вспомнил, что он этого Назарова и оформлял на фронт. А тот идти не хотел. Говорил, что есть девушка, что он хочет жениться, хочет иметь детей.

«Вот и женили тебя, Ваня, и ребенка тебе сделали. Все как ты хотел», - подумал военком и крикнул в приемную секретарше:

- Следующий!

Дмитрий Зотиков, Telegram