Врач назвала овощ, который укрепит кровеносные сосуды 20.03.2024, 17:59

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Этот продукт позитивно влияет на общее здоровье человека.

Почти у каждого белоруса дома есть овощ, который можно есть ежедневно, чтобы помочь укрепить здоровье сердца.

Доктор Дебора Ли рекомендовала добавлять в пищу много чеснока, пишет Express.co.uk.

Он богат антиоксидантами, которые могут помочь улучшить кровоток, поддержать рост новых кровеносных сосудов и даже предотвратить атеросклероз - отложение жировых бляшек в стенках артерий.

«Чеснок достигает этих кардиопротекторных эффектов, улучшая профиль холестерина, подавляя выработку холестерина в печени, снижая кровяное давление, оказывая антисвертывающее действие, подавляя агрегацию тромбоцитов, увеличивая фибринолиз (разрушение сгустков) и уменьшая атеросклероз», - пояснила врач.

Она сослалась на научный обзор 2022 года о пользе чеснока, опубликованный в Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Ученые пришли к выводу, что чеснок может снижать кровяное давление, индекс массы тела, окружность талии, «плохой» холестерин, общий холестерин, триглицериды и маркеры воспаления.

«Он также может повысить уровень липопротеинов высокой плотности («хорошего» холестерина) и, как было показано, улучшает другие коронарные факторы, такие как снижение кальцификации коронарных артерий, микроциркуляцию коронарных артерий и снижение количества эпикардиального (жира между сердечной мышцей и перикардом, мембраной, покрывающей внешнюю часть сердца) и периаортального жира (жира вокруг главной артерии тела – аорты). а также уменьшение толщины стенок коронарных артерий», — сказала она.