Эксперт: Атаки дронов по НПЗ «переписали» бюджет РФ 2 20.03.2024, 18:16

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Доходы России стремительно падают.

Из-за ударов БПЛА по российским нефтеперерабатывающим заводам РФ некуда девать сырую нефть, которой стало больше, а ее переработка остановилась. Об этом «Апострофу» заявил политтехнолог Михаил Шейтельман.

Он отметил, что россияне отгружают нефть на танкеры и, согласно документам, отправляют в «неизвестном направлении».

Продажи российской сырой нефти в Индию и Китай упали, потому что вторичные санкции действуют, а Запад постепенно пытается перекрыть все лазейки. К тому же с начала текущего года в Армении запретили расплачиваться российскими картами

Между тем, российский бюджет и так на половину состоит из расходов на войну и на репрессивный аппарат, а на текущий год там даже запланировано официальное падение доходов. Нынешние удары по НПЗ роняют доходную часть еще ниже.

- Даже если сейчас Кремль начнет прикрывать НПЗ средствами ПВО, то далеко не везде они есть поблизости. Там нужно будет у каждого завода строить военную инфраструктуру и даже целые воинские части, чтобы прикрывать такие объекты. Допустим, это со временем сделают, но тогда мы начнем бить по другим заводам. Например, металлургическим. Промышленных целей на территории РФ много, поэтому такой «дождь» из украинских дронов может быть надолго, - заявил Шейтельман.