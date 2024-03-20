Эдуарда Бабарико держат в ПКТ, чтобы впоследствии перевести на тюремные условия 1 20.03.2024, 18:24

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Эдуард Бабарико

Политзаключенного забросали дисциплинарными взысканиями.

Политический заключенный Эдуард Бабарико, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 в Бобруйске, находится в ПКТ (помещении камерного типа), сообщает «Наша нива» .

Сын Виктора Бабарико попал в Бобруйскую колонию в конце 2023 года или самом начале 2024 года. В отличие от остальных узников его фактически так и не распределили ни в один отряд — с самого старта Бабарико-младшего забросали дисциплинарными взысканиями и изолировали от других заключенных.

Логика администрации в том, чтобы быстро «пропустить» статусного политзаключенного через ШИЗО и ПКТ. И тем самым создать формальную возможность для того, чтобы перевести его на тюремные условия содержания.

По такой же схеме из колонии №2 в Бобруйске в тюрьму №4 в Могилеве максимально быстро были переведены юрист Юрий Зенкович (срок — 11 лет), соратник Николая Автуховича Владимир Гундарь (срок — 20 лет), гражданин России Егор Дудников (срок — 11 лет) и другие политзаключенные с большим присужденным сроком.

В некоторых случаях политзаключенных переводили в тюрьму №8 в Жодино, но это происходило реже.

Главное отличие содержания в колонии и в тюремных условиях в том, что в первом случае заключенные имеют хоть какую активность и возможность передвижения по территории, а во втором находятся в камере.

Эдуард Бабарико был арестован вместе с отцом 18 июня 2020 года. Сначала ему инкриминировались экономические обвинения вроде уклонения от уплаты налогов. Однако Бабарико-младшего не стали судить за это, а через полтора года пребывания в СИЗО — максимально возможное время — переарестовали по политическим статьям. Причем эти полтора года даже не засчитали в отбытый срок.

Продержав в СИЗО еще полтора года, Эдуарда в конце концов приговорили к 8 годам заключения за «организацию массовых беспорядков» и «разжигание вражды».

Информации о его отце, Викторе Бабарико, нет уже около года. В апреле 2023 года его в состоянии средней тяжести доставляли в отделение хирургии новополоцкой больницы, а после помещали в ПКТ.