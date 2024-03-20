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Радослав Сикорский: В Украине уже находятся войска из западных стран

  • 20.03.2024, 19:50
  • 2,782
Радослав Сикорский: В Украине уже находятся войска из западных стран
Радослав Сикорский

Подробности.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в Украине уже находятся иностранные военные. Об этом сообщает Rzechpospolita.

«Как сказал канцлер, в Украине уже находятся войска из крупных стран. В польском языке есть термин Tajemenica Polizynela (Секрет Полишинеля), который описывает все знающие секрет», - пояснил Сикорский.

Он также подчеркнул, что Польша не будет посылать сухопутные войска в Украину, аргументируя это «историческими причинами».

«Украина и Польша были одной страной в течение 400 лет. И это было бы слишком легкой пропагандистской едой для россиян. Поэтому мы должны быть последними, кто это сделает», – добавил глава польского МИД.

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