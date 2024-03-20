ВСУ отработали дроном по наблюдательному пункту россиян 20.03.2024, 20:42

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Украинские военные отработали дроном по наблюдательному пункту российских террористов на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает Facebook Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Во время ведения специальных действий на Авдеевском направлении снайпер 3-го отдельного полка ССО ВС Украины обнаружил расположение наблюдательного пункта противника», - пишет ССО.

После подтверждения наличия российских военных на наблюдателе, информацию передали подразделению беспилотных авиационных комплексов, который и нанес удар по цели дроном.

«В итоге совместными действиями снайперов и операторов БПАК было уничтожено укрепленный наблюдательный пункт и двух солдат противника», - отмечает пресс-служба.