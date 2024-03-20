Шольц: Россия не так сильна, как люди думают
- 20.03.2024, 21:49
Канцлер ФРГ призвал ЕС сплотиться и упорно поддерживать Украину против РФ.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал союзников не преувеличивать политическую и военную мощь РФ. Об этом сообщает Bild.
«Россия не так сильна, как люди думают», – отметил Шольц.
Глава немецкого правительства сказал, с военной точки зрения, война России в Украине была «жестокой».
По его словам, внутри страны репрессивная российская система демонстрирует признаки нехватки прочности, что делает еще более важным для ЕС сплотиться и упорно поддерживать Украину против России.
«Если Путин считает, что ему достаточно просто пересидеть эту войну, а мы ослабим свою поддержку, то он просчитался», – добавил он.