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Франция в течение 30 дней готова выделить 20 тысяч военных для участия в боевых действиях

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  • 20.03.2024, 22:33
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Франция в течение 30 дней готова выделить 20 тысяч военных для участия в боевых действиях

Об этом заявил начальник французского генштаба.

Чтобы защититься от агрессии и отстоять свои интересы, Франция готова направить свои войска в зону боевых действий. Об этом в колонке для Le Monde, опубликованной 19 марта, заявил начальник генерального штаба французской армии Пьер Шилль.

«Чтобы защититься от агрессии и отстоять свои интересы, французская армия готовится к жесточайшим обязательствам, заявляя об этом и демонстрируя это», - подчеркнул Шилль.

По его словам, основная задача французских военных состоит в том, чтобы не допустить нападения на свою страну.

«Франция способна выделить одну дивизию, то есть около 20 тыс. человек, для участия в коалиции в течение 30 дней. Она способна командовать коалиционным армейским корпусом численностью до 60 тыс. человек, объединив французскую дивизию и национальные силы с одной или несколькими дивизиями союзников. Штаб корпуса является важной структурой для управления сухопутными операциями разной интенсивности, от урегулирования кризисных ситуаций до операций высокой интенсивности», - пояснил начальник французского генштаба.

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