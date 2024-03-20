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Нидерланды выделили новый пакет военной помощи Украине

  • 20.03.2024, 22:47
  • 1,258
Нидерланды выделили новый пакет военной помощи Украине

Боеприпасы для F-16 и дроны.

Нидерланды объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 350 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.

По ее словам, страна закупит боеприпасы для самолетов F-16, которые в этом году должна получить Украина.

На это планируется выделить 150 млн евро, а боеприпасы будут закупать напрямую у промышленности.

Также Нидерланды заключили контракт на новые разведывательные дроны на сумму около 200 миллионов евро вместе со странами-партнерами.

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