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Белорус выиграл BMW в лотерее в аэропорту Дубая

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  • 20.03.2024, 23:05
  • 1,886
Белорус выиграл BMW в лотерее в аэропорту Дубая

Стоимость авто – более $100 тысяч.

Проживающий в ОАЭ белорус выиграл в лотерее в аэропорту Дубая автомобиль модели BMW 740i M Sport. Розыгрыш транслировался на странице компании Dubai Duty Free в Facebook. Внимание на это обратило издание Belmir.by.

Лотерею провели 20 марта представители топ-менеджмента ритейлера DDF непосредственно в торговом комплексе аэропорта на виду у проходящих покупателей.

Разыгрывались два денежных приза по миллиону долларов, два автомобиля и два мотоцикла (BMW R18 Roctane плюс BMW S 1000 RR). Беларус выиграл BMW 740i M Sport 2024 года, цена этой легковушки в Европе составляет более 100 тысяч долларов.

Такие лотереи проводятся DDF несколько раз в месяц уже давно. Однако они не бесплатные, для участия необходимо купить дорогой билет. Один талон для розыгрыша миллиона долларов стоит 1000 дирхамов (891 рубль), автомобиля — 500 дирхамов (445,5 рубля), мотоцикла — 100 дирхамов (89 рублей).

По данным организаторов, гражданин Беларуси впервые стал победителем лотереи.

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