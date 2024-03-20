Советник Байдена: Мы верим в украинцев 20.03.2024, 23:55

Джейк Салливан

Джейк Салливан объяснил, что США будут считать победой Украины.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон верит в победу Украины. Он также объяснил, что означает для Штатов победа Киева.

Об этом он заявил во время необъявленного визита в Киев.

Салливан подчеркнул, что Украина «все еще стоит, и стоит благодаря храбрости и отваге, изобретательности и стойкости украинского народа».

«Мы в США в восторге. Я сегодня здесь, чтобы сказать, что мы верим в вас. Мы верим, что вы победите. Мы верим, что вы построите светлое будущее украинского народа. Более сильная демократия, устойчивая, безопасная страна, которая сможет отразить агрессию. Мы будем вашим партнером в этом на каждом шагу», — сказал Салливан.

Советник президента США также объяснил, что он считает победой Украины.

«Это означает, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, растущей не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий, в отраслях, в которых вы внедряете инновации, и даже перед лицом российских атак вы внедряете инновации», — подчеркнул он.

Также Салливан рассчитывает, что Палата представителей проголосует за пакет помощи, который предусматривает более $60 млрд для Украины, уже поддержанный Сенатом. Он не стал уточнять, когда именно это может произойти.