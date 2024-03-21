«Произошло так, как произошло» 21.03.2024, 1:23

Сергей Пукита. Фото: TUT.BY

В Музыкальном театре, где сыграли песню «Хочу перемен!», заговорили об увольнении директора.

На прошлой неделе оркестр в Музыкальном театре сыграл композицию «Хочу перемен!» группы «Кино». Напомним, песня стала одним из неофициальных гимнов протестов 2020 года. Как стало известно «Зеркалу», случившееся не понравилось беларусским властям и теперь стоит вопрос об увольнении директора театра.

Что произошло?

17 марта была опубликована аудиозапись выступления и реакцию зала на композицию «Хочу перемен!». По данным канала, оркестру «подпевал буквально весь зал».

— Зал поддержал выступление с этой композиции стоя с фонариками, — рассказал «Зеркалу» источник, знакомый с ситуацией.

Согласно афише Музыкального театра, 16 марта там выступал Симфонический оркестр Воронежского концертного зала с программой «Антология русского рока», в репертуаре которого как раз есть эта композиция группы «Кино».

«Руководство города решает, как быть в этой ситуации»

Как стало известно «Зеркалу», то, что на сцене минского театра прозвучала «Хочу перемен!», не понравилось беларусским властям. За это теперь хотят уволить директора Сергея Пукиту. По информации нашего источника, завтра, 21 марта, у него последний рабочий день. При этом работники театра собираются писать коллективное обращение с просьбой оставить нынешнего руководителя в должности.

— Сотрудники театра в целом характеризуют его как вменяемого, честного человека, — прокомментировал наш собеседник.

Журналистка «Зеркала» как неравнодушная минчанка, которая часто бывает на постановках как зрительница, позвонила в Музыкальный театр. В приемной директора ответили, что Пукита на месте, но занят. На вопрос, действительно ли его собираются увольнять, сотрудница коротко ответила: «Без комментариев».

В управлении культуры Мингорисполкома, куда мы также позвонили, не стали скрывать, что разговоры о возможной смене руководителя в учреждении не слухи.

— Мы в курсе этой проблемы. Руководство города решает, как быть в этой ситуации. Сейчас пока еще ничего не могу сказать, но да, действительно, инцидент был. Как он решится, пока не могу сказать, — сейчас идет рассмотрение этого вопроса. Ну, видите, произошло так, как произошло. Спасибо вам за ваши переживания, — ответила сотрудница управления и добавила, что не знает, когда решение будет принято.

Сергей Пукита возглавляет Музыкальный театр с 2019 года. Он родился в 1978 году, в 1998-м окончил Могилевское училище культуры, в 2003-м — столичный Университет культуры (мастерская Модеста Абрамова).

С 2004 года работал в столичном Молодежном театре (с 2010-го был заместителем директора), а также активно снимался в кино. На его счету более 60 работ. Правда, это чаще всего эпизоды. Пукита снимался в фильмах «Стиляги», «Каменская-5», «Государственная граница» и других. Чаще всего играл сотрудников правоохранительных органов, чиновников или представителей рабочих профессий.