Шойгу анонсировал создание в РФ двух новых армий и 14 дивизий 21.03.2024, 2:46

Что известно.

Минобороны России после переизбрания Владимира Путина на пятый президентский срок объявило о намерении существенно расширить состав вооруженных сил.

«До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад», — сказал глава ведомства Сергей Шойгу на коллегии (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, «поступательное развитие и повышение боевых возможностей» вооруженных сил осуществляется «в соответствии с решением верховного главнокомандующего» Путина. Уже сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии, сообщил Шойгу, добавив, что совершенствование боевого численного состава российской армии продолжится «соразмерно возникшим угрозам военной безопасности страны».

Отдельное внимание Шойгу уделил юго-западному направлению, где «сохраняется сложная обстановка» из-за войны с Украиной. По его словам, Южный военный округ (ЮВО) получит более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники. Также там введут в эксплуатацию более 360 новых объектов военной инфраструктуры, строительство которых уже близится к концу.

Месяц назад Шойгу заявил о создании двух резервных армий и шести дивизий за счет 540 тысяч контрактников, поступивших на службу в прошлом году.

26 февраля Путин включил в ЮВО самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, аннексированные Россией. Тогда же он распорядился воссоздать Московский и Ленинградский военные округа вместо Западного военного округа. Шойгу сообщил, что последнее было сделано из-за расширения НАТО, к которой присоединились Финляндия и Швеция, и в соответствии с планами Минобороны по увеличению численности армии. Вскоре в этих округах разместят дополнительные вооружения, говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В конце 2023 года Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2,209 млн человек. Согласно документу, численность непосредственно военнослужащих должна вырасти до 1,32 млн человек. Это на 170 тысяч больше, чем требовал предыдущий аналогичный указ Путина, подписанный в августе 2022 года — за несколько недель до объявления мобилизации.

К началу вторжения в Украину штатная численность ВС РФ составляла 1,9 млн человек, включая 1,01 млн военнослужащих. Таким образом, двумя указами совокупно Путин увеличил ее более чем на 300 тысяч человек — примерно столько же, по западным данным, убитыми и ранеными потеряли российские войска в Украине.