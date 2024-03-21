Украинцы смогут задекларировать оружие, полученное во время войны 21.03.2024, 5:00

Рада сделала первый шаг.

Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект, направленный на совершенствование порядка получения огнестрельного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел Богдана Драпьятого.

Драпятый заявил, что сегодня, 20 марта, Рада поддержала в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Основные положения законопроекта:

человек, который нашел или получил оружие для участия в отпоре вооруженной агрессии России, должен его задекларировать. Эта процедура будет упрощена и бесплатна;

гражданское лицо сообщает в полицию, что нашло оружие или боеприпасы. В течение 24 - декларирует или сдает их;

если найденное или задекларированное оружие фигурирует в уголовных производствах, имеет удаленные или незаконно измененные маркировки или имеет определенные законом несоответствия — его будут изымать органы Нацполиции.

Таким образом, по словам Драпьятого, гражданские лица получат правовые гарантии легально хранить найденное оружие на период военного положения.

Сейчас МВД и Национальная полиция в сотрудничестве с депутатами готовят предложения для улучшения проекта закона ко второму чтению.