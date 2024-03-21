Россия нанесла массированные удары по Киеву «Кинжалами» и крылатыми ракетами

Россия нанесла массированные удары по Киеву «Кинжалами» и крылатыми ракетами1
- 21.03.2024, 8:15
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Повреждены детсад и жилой дом, горели авто, есть пострадавшие.
Утром в четверг, 21 марта, во время масштабной российской ракетной атаки мощные взрывы прогремели в Киеве и вблизи области. Силы ПВО Украины работали над уничтожением вражеских целей, однако произошло и попадание в Святошинском и Шевченковском районах – пострадали десять человек, в частности ребенок.
Еще в нескольких районах украинской столицы зафиксированы повреждения зданий и возгорания автомобилей из-за падения обломков сбитых ракет.
Об этом сообщили мэр города Виталий Кличко и КГВА, призвав граждан находиться в укрытиях.
Последствия атаки РФ на Киев
По предварительной информации от Киевской городской военной администрации на 06:10, в результате ракетных ударов:
– в Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом с возгоранием квартиры, один ребенок получил ранения, а по другому адресу было возгорание трех автомобилей;
– в Святошинском районе обломки повредили в здание дошкольного учебного заведения, также зафиксировано повреждение многоэтажки и возгорание авто, травмирован мужчина;
– в Подольском районе падение обломков на территорию нежилой застройки, а также на крышу жилого дома с последующим возгоранием, пожар на крыше нежилого двухэтажного здания.
«Все экстренные службы работают на местах. Информация обновляется и уточняется», – заявил начальник КГВА Сергей Попко.
Мэр Киева сообщил о десяти пострадавших людях: шестеро в Шевченковском районе и четверо – в Святошинском. Двух человек госпитализировали, другим медики оказали помощь на месте.
По словам Кличко, в Святошинском районе обломки ракеты упали на помещение детсада и жилой дом,ударной волной выбило окна в двух девятиэтажках – без возгораний; в Подольском – на территорию одного из предприятий, там также пылала крыша жилого дома; в Шевченковском горели автомобили на стоянке и квартира в жилом доме, жителей которого эвакуировали.
«Пожарно-спасательная служба следует на место», – написал городской глава.
Что известно о ракетной атаке РФ
Отметим, что воздушная тревога охватила все области страны с 03:30 в четверг.
Предупреждалось о пусках врагом крылатых ракет, Х-59 и аэробалистических Х-47М2 «Кинжал». В Киеве и области взрывы начали раздаваться с 05:00.
«Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!» – призвали в КГВА.
В Воздушных силах ВСУ добавили, что агрессор совершил повторные пуски «Кинжалов» в направлении Киева. В 06:10 объявили отбой масштабной воздушной тревоги.