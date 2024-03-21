Сын Кадырова потребовал искать жителей республики, чье поведение «противоречит чеченскому менталитету» 21.03.2024, 8:22

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Адам Кадыров

Стало известно, кто этим займется.

Власти Чечни начнут выявлять случаи «неподобающего поведения» жителей в социальных сетях. Такое поручение дал министр по делам молодежи республики Ахмат Кадыров, сообщает «Грозный-Информ».

Искать нарушителей будут среди пользователей платформ Bigo Live и Likee. Этим займутся сотрудники подконтрольного Кадырову министерства. С теми уроженцами республики, «чьи действия противоречат чеченской культуре и менталитету», проведут «воспитательную работу». Что под этим подразумевается, не уточняется.

18-летний Ахмат Кадыров — старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова. Его назначили на пост министра по делам молодежи чуть более месяца назад — 17 февраля. Помимо новой должности он получил высшую награду Чечни — орден Ахмата Кадырова.

Еще один сын главы республики — 15-летний Адам в октябре прошлого года стал Героем Чечни. За какие именно заслуги было присвоено звание, публично не сообщалось, однако это произошло вскоре после того, как Рамзан Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает в СИЗО волгоградца Никиту Журавеля, арестованного за поджог Корана.

Кадыров подчеркивал, что гордится поступком Адама. «Было бы хорошо, если бы он убил его», — отмечал он. После этого главы мусульманских регионов России начали награждать Адама различными почетными орденами. В свою очередь Журавель получил 3,5 года колонии по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих.

Ранее Ахмат и Адам были отмечены наградами «За отличие в борьбе с терроризмом». В октябре 2022 года Рамзан Кадыров утверждал, что его на тот момент оба несовершеннолетних сына участвовали в боевых действиях в Украине.