Зеленский объяснил, почему Путин проиграет 21.03.2024, 8:26

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Может появиться хорошая перспектива.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему настолько важно, чтобы российский диктатор Владимир Путин проиграл в войне. По его словам, это буквально «вопрос жизни и смерти» для всего демократического мира.

Об этом Зеленский сказал в своем обращении к украинцам вечером в среду, 20 марта. Он отметил, что когда страна-агрессор Россия во главе с Путиным проиграют, у демократического мира появится хорошая перспектива на поколения вперед.

«Мы должны быть стойкими перед разными вызовами, мы должны быть дальнобойными, чтобы одолеть Путина, а не находиться в ситуации, когда сомнения относительно прочности Запада помогают этому сумасшедшему. Путин должен проиграть», – подчеркнул гарант.

В своем обращении Зеленский также попросил партнеров о помощи после ракетного обстрела Харькова, которым Россия забрала жизни не менее пяти человек. Он отметил, что Украине нужно больше систем ПВО для защиты от российских атак.

«Харькову нужно достаточно систем ПВО. Сумщине нужна ПВО. Черниговщине и всем другим нашим регионам, которые страдают от российского террора. Эти защитные системы есть у партнеров. И партнерам нужно понять, что ПВО должна защищать жизни», – сказал президент Украины.