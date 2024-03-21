WSJ: Россия готовит войну в еще одной стране в 1000 км от Украины

WSJ: Россия готовит войну в еще одной стране в 1000 км от Украины3
- 21.03.2024, 8:45
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В центре событий — три европейских государства.
Россия использует этническую напряженность на Балканах, чтобы разжечь новую войну в Европе, поскольку Сербия угрожает насилием в отношении Косово, а сепаратисты грозят распадом Боснии.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Пока все внимание приковано к Украине, в Европе назревает другой конфликт. Спустя три десятилетия после кровавого распада Югославии недавние столкновения между Сербией и Косово вновь разжигают затянувшиеся этнические конфликты. В то время как Сербия управляет событиями на местах, Москва раздувает пламя», - отмечено в материале.
Путин откровенно говорит о своем желании ослабить НАТО и вернуть Россию к ее историческим границам. Но поскольку российские войска несут потери в Украине, Москва может многое выиграть, разжигая проблемы в других частях континента.
Новая война на Балканах может стать частью плана России: региональный кризис даст Кремлю возможность добиться влияния на местном уровне с помощью торговли оружием и посредничества, одновременно отвлекая внимание от Украины и давая России рычаги влияния на западных лидеров.
Западные Балканы - идеальный кандидат. Косово и Босния и Герцеговина не являются членами НАТО. Так же, как Москва, стремится доминировать над тем, что она называет «русским миром», Сербия уже давно призывает объединить «сербский мир».
В 1998 году эта концепция подтолкнула Сербию к вторжению в Косово - конфликт закончился только после военной интервенции НАТО в марте 1999 года, чтобы положить конец сербским нарушениям прав человека в отношении этнического албанского населения.
Хотя тысячи солдат НАТО до сих пор остаются в Косово в качестве миротворцев, напряженность в стране высока. В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило свою независимость от Сербии и получило признание многих западных стран, включая США.
Но Сербия до сих пор не признает его суверенитет. Президент Сербии Александр Вучич все крепче сжимает власть внутри страны и в течение последнего года при поддержке России оказывает давление на Косово.
В мае Сербия привела свои войска в боевую готовность после столкновения между этническими сербскими бунтовщиками и международными миротворцами, в результате которого пострадали 90 солдат НАТО.
Это был шаг в духе Кремля, использовавшего этническую напряженность как предлог для военных действий.
В сентябре Вучич взял еще одну страницу из книги Путина. Тридцать хорошо вооруженных этнических сербов, которых, как утверждает Косово, снабдила Сербия и которые связаны с Вучичем, напали на полицейский патруль в Косово, в результате чего погибли четыре человека. Президент Сербии отрицает, что вооружал нападавших.
Сербия использовала этот инцидент как предлог для массового размещения тяжелого вооружения и войск на границе с Косово в конце сентября.
Белый дом был «очень обеспокоен тем, что Сербия может готовиться к военному вторжению», - заявил позже американский чиновник в интервью Time.
Такой конфликт может легко перекинуться на соседнюю Северную Македонию, члена НАТО. Обеспокоенность назревающим кризисом побудила Вашингтон обнародовать рассекреченные разведданные о наращивании Сербией военной мощи и нападении на косовскую полицию.
Спустя несколько дней Сербия отступила от границы, но очевидно, что Белград и Москва готовят вторую кампанию насилия и провокаций на 2024 год.
Россия проводит операции влияния с пропагандой войны в Сербии и отправляет оружие. Китай тоже поставляет оружие. Сербия пообещала увеличить военные расходы в этом году и продолжает размещать вблизи главной базы НАТО в Косово так называемый гуманитарный центр, управляемый Россией, который, по мнению западных чиновников, служит российским шпионским центром.
Сербия и Россия отрицают это. Сербы, похоже, жаждут предлога для действий - в феврале Сербия заявила, что запрет Косово на использование сербского динара в качестве валюты равносилен этнической чистке.
Пока НАТО празднует 75-летие, а Путин несет все новые потери в Украине, Москва пытается открыть новый фронт на Балканах. Москве не нужно посылать в регион свою армию. России достаточно опереться на Сербию, чтобы разжечь насилие и нестабильность.