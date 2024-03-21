Эпичный провал: неудачный штурм армией РФ позиций добровольцев в Белгородской области попал на видео 21.03.2024, 8:56

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Операция пошла не по плану с самого начала.

«Русский добровольческий корпус» показал, как военные РФ неудачно атаковали их позиции в Белгородской области. Провал штурма ВС РФ в Белгородской области снял на видео дрон.

Россияне, штурмуя позиции «Русского добровольческого корпуса» («РДК»), подорвались на своей же гранате.

Операция пошла не по плану с самого начала. Один из военных РФ попытался забросить гранату в здание, где укрывались добровольцы «РДК». Однако она отскочила и взорвалась рядом с группой ВС РФ, убив одного солдата.

После этого «РДК» начали отстреливаться и бить по россиянам FPV-дронами. Выжившие солдаты Путина бросились хаотично бежать с поля боя.