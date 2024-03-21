закрыть
21 марта 2024, четверг, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эпичный провал: неудачный штурм армией РФ позиций добровольцев в Белгородской области попал на видео

  • 21.03.2024, 8:56
  • 3,378
Эпичный провал: неудачный штурм армией РФ позиций добровольцев в Белгородской области попал на видео

Операция пошла не по плану с самого начала.

«Русский добровольческий корпус» показал, как военные РФ неудачно атаковали их позиции в Белгородской области. Провал штурма ВС РФ в Белгородской области снял на видео дрон.

Россияне, штурмуя позиции «Русского добровольческого корпуса» («РДК»), подорвались на своей же гранате.

Операция пошла не по плану с самого начала. Один из военных РФ попытался забросить гранату в здание, где укрывались добровольцы «РДК». Однако она отскочила и взорвалась рядом с группой ВС РФ, убив одного солдата.

После этого «РДК» начали отстреливаться и бить по россиянам FPV-дронами. Выжившие солдаты Путина бросились хаотично бежать с поля боя.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников, «Радио Свобода»
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов
Ангел Лиза
Ангел Лиза Ирина Халип