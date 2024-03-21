Последний бой Кремля 21.03.2024, 9:10

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Действиям России нет рациональных объяснений.

Глава Кремля Владимир Путин собирается устроить войну России против НАТО. Причину таких замыслов бессмысленно рассматривать с рациональной точки зрения. Об этом заявил журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

Во время чата на «Главреде» читатель задал ему вопрос о том, зачем России война против Североатлантического альянса в условиях, когда оккупантам даже для захвата Бахмута и Авдеевки Донецкой области пришлось потратить несколько месяцев.

В ответ Сотник сказал, что рационального объяснения нет.

«Этот вопрос из серии рациональных вопросов, которые мне задавали в начале 2022 года перед вторжением. Например, зачем Путину вторгаться в Украину, он же не сможет ее взять. А я говорил: ребята, вы просите меня объяснить рационализм раковых клеток. Раковые клетки хотят завоевать организм. Молодцы, завоевали. Что дальше? Смерть организма, похороны и смерть раковых клеток. Рацио тут нет. Это просто будет махач с Западом. «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем», это раз. «Это есть наш последний решительный бой», это два. Почему? А потому что! Рационального аргументированного ответа на эти паттерны быть не может. Ими заражена каждая клетка мозга совкопитека. Все они этого хотят», - подчеркнул Александр Сотник.