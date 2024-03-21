«Путин занервничал, заметив этих людей» 1 21.03.2024, 9:39

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Эксперт указал на неожиданный результат рейда добровольцев

Рейд Легиона «Свобода России», РДК и Сибирского батальона на территорию Белгородской и Курской областей достиг определенных целей, но некоторые из них - еще в процессе реализации.

«Цель была продемонстрировать, что эти люди (повстанцы - ред.) есть и они никуда не исчезли, это во-первых. Во-вторых, что их количество увеличивается. На этот раз участниками рейда также стали и Сибирский батальон и добровольцы из Чечни. Третье - это надо было продемонстрировать жителям приграничных областей, что России абсолютно безразлично на них», - сказал в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

Он также добавил, что после рейда Путин впервые признал, что в России идет гражданская война.

«Кроме того, Путин занервничал, он заметил этих людей. После так называемых выборов на пресс-конференции он сравнил повстанцев с власовцами. А кто такие власовцы? Это красноармейцы, которые перешли на сторону Верхмахта. Таким образом Путин едва ли не впервые признал, что это не украинские ДРГ, граждане РФ. И он признал, что это признаки гражданской войны», - говорит Мусиенко.

По словам эксперта, операция российских повстанцев имеет политический и военный аспект: «Если говорить о военном, то мы видим, что наносят удары дронами по военным объектам на территории Белгородской области. Россия запаниковала, потому что началась эвакуация населения. Уничтожается личный состав врага, техника, пополняется обменный фонд», - объясняет Мусиенко.

Эксперт также сказал, что одной из конечных целей этого рейда может быть создание демилитаризованной зоны на территории РФ, которая не позволит российским войскам обстреливать Сумскую и Харьковскую область из артиллерии и минометов.

«Это сложно, но я думаю, что это задача на будущее», - подытожил эксперт.