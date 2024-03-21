В Беларусь идет волна теплого воздуха с юга 21.03.2024, 10:01

Когда прогреется до +20°С?

Синоптики предупредили белорусов об изменении и перестроении циркуляции в атмосфере нашего региона и приближении волны теплого воздуха. Согласно предварительным прогнозам, она начнет поступать на территорию страны с юга уже на следующей неделе, с понедельника, 25 марта.

Своим прогнозом, основанным на данных численной модели прогнозирования погоды ECMWF, поделились специалисты тематического телеграм-канала «Надвор’е». По их данным, прогноз «поля 500/1000 (средняя температура нижнего 5.5 км слоя тропосферы) складывается благоприятным».

«Не удивлюсь, если в последние дни марта дневная температура воздуха в республике достигнет, а может и превысит +15..+20°С«, — написал автор канала.

При этом специалист отметил, что в это же время в Средиземноморье «ложбина холода сориентируется на западную часть Средиземного моря», а уже к середине недели над центральной, а потом и над восточной частью Средиземного моря окажется «изолированное ядро холода Х1».

«Это означает, что будет прохладненько и будут дожди/грозы на юге Испании, Франции, севере Италии и Греции», — пояснили эксперты.

А вот Белгидромет таких оптимистичных прогнозов пока не дает. Впрочем, белорусское ведомство редко озвучивает такие долгосрочные прогнозы, поскольку они, как правило, не отличаются большой точностью.

Какой будет погода в Беларуси в выходные?

Согласно информации о погоде на ближайшие три дня, пока Беларусь будет находиться под влиянием малоактивного фронтального раздела, который сейчас смещается с территории Польши. Это гарантирует облачную погоду, с небольшими кратковременными дождями и слабыми утренними туманами в отдельных районах.

Что касается температуры в ближайшие дни, то в Белгидромете не исключили вероятности ночных заморозков в пятницу, 22 марта: по востоку страны температура воздуха может опуститься до -3°С. Впрочем, в западных районах в эту ночь синоптики пообещали +5°С, а максимальная дневная температура по стране, по их словам, будет варьироваться в диапазоне +6..+13°С.

В субботу, 23 марта, по прогнозу Белгидромета, страна попадет под влияние атмосферных фронтов, идущих с Западной Европы. Облачная, дождливая погода с сохранится, возможен порывистый ветер. А вот температура, действительно, пойдет вверх и не опустится ниже нуля даже ночью — по стране будет от +1°С до +7°С ночью и от+7°С до +14°С днем.