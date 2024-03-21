Появились фото и видео последствий массированной ракетной атаки РФ на Киев 4 21.03.2024, 10:34

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В украинской столице образовалась 7-метровая воронка.

В четверг, 21 марта, Россия с помощью крылатых и баллистических ракет атаковала Киев. Силами ПВО все вражеские объекты были уничтожены, однако, в нескольких районах столицы обломки повредили дома, здания и автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Благодаря невероятной работе сил противовоздушной обороны Украины все вражеские объекты были уничтожены. Однако, к сожалению, из-за падения обломков сбитых боеприпасов в Шевченковском районе горела квартира в шестиэтажном доме, откуда эвакуировали 15 жителей. По другим адресам повреждены окна многоэтажки и уничтожены огнем несколько автомобилей. Была обнаружена часть ракеты, к обезвреживанию привлекли саперов.

В Святошинском районе повреждено остекление окон в двух девятиэтажках и здание дошкольного учебного заведения тоже горели авто.В Подольском районе обломки упали на крышу жилого дома, повлекшие возгорания и значительные разрушения, также пожар охватил трансформаторную подстанцию и складские здания.

В результате атаки врага, предварительно, пострадало более 10 человек. К счастью, никто не погиб.