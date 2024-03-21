«Резко меняют курс и летят назад»: в войсках РФ началось «восстание» беспилотников 4 21.03.2024, 10:44

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БПЛА внезапно стали бить по своим.

Странные события происходят с российскими военными на Юге Украины. Новая партия БПЛА, которая поступила на вооружение ВС РФ, «восстала» и атакует собственные позиции.

Об этом сообщает известный российский Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», который связан с офицерами группировки «Днепр» ВС РФ, передает Диалог.UA.

«Сейчас в массовом порядке в ГВ «Днепр» поставляются бракованные FPV-дроны нашего российского производства. Большая часть из них просто не долетает до целей и падает где попало. Были случаи, когда они резко меняли курс и летели на наши позиции», - сообщили военные РФ.

Они утверждают, что как минимум один их сослуживец был убит своим же беспилотником в последнее время.

«Сейчас это оправдывается тем, что противник эффективно применяет свой РЭБ... Но все уже знают, что есть схема, где, наверное, «в темную» задействованы и волонтеры по закупке этих бракованных FPV-дронов у сомнительных фирм», - сообщил российский канал.

Он не исключил, что в схеме задействовано и командование группировки «Днепр» ВС РФ.

«Вместе с БРАКОВАННЫМИ северокорейскими и иранскими снарядами, (...), мы получаем и бракованные, но уже наши, российские FPV-дроны. Вот так и воюем… кому-то на карман», - пожаловался Z-канал.