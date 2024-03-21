ВСУ ликвидировали командира роты спецназа и группу топ-офицеров РФ

ВСУ ликвидировали командира роты спецназа и группу топ-офицеров РФ3
- 21.03.2024, 10:55
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Звания начинаются от полковника.
ВСУ ликвидировали на территории Украины командира роты спецназа армии России, а также заместителя начальника военного учебного центра.
Их имена были раскрыты в рамках списка новых ликвидированных военных РФ, который привел офицер украинской армии Анатолий Штефан в своем блоге.
По данным военного, можно говорить о «принудительной демобилизации» 9 важных оккупантов. Вот список:
Заместитель начальника военного учебного центра при СПбГУТ полковник Слюсарь Вадим;
подполковник Востров Дмитрий;
командир артдивизиона ДШБ майор Панкратов Эдгар;
командир роты спецназа старший лейтенант Семочкин Никита;
командир роты старший лейтенант Попов Николай;
лейтенант Фролов Максим;
командир зенитно-ракетного взвода майор мусор Гринев Олег;
командир штурмового взвода младший лейтенант Умматов Руслан;
лейтенант Петренко Игорь.