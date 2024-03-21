ВСУ ликвидировали командира роты спецназа и группу топ-офицеров РФ 3 21.03.2024, 10:55

4,060

Звания начинаются от полковника.

ВСУ ликвидировали на территории Украины командира роты спецназа армии России, а также заместителя начальника военного учебного центра.

Их имена были раскрыты в рамках списка новых ликвидированных военных РФ, который привел офицер украинской армии Анатолий Штефан в своем блоге.

По данным военного, можно говорить о «принудительной демобилизации» 9 важных оккупантов. Вот список:

Заместитель начальника военного учебного центра при СПбГУТ полковник Слюсарь Вадим;

подполковник Востров Дмитрий;

командир артдивизиона ДШБ майор Панкратов Эдгар;

командир роты спецназа старший лейтенант Семочкин Никита;

командир роты старший лейтенант Попов Николай;

лейтенант Фролов Максим;

командир зенитно-ракетного взвода майор мусор Гринев Олег;

командир штурмового взвода младший лейтенант Умматов Руслан;

лейтенант Петренко Игорь.