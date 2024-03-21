Жителям Витебска начал звонить «робот» Виктория и «воровать» образцы голоса 10 21.03.2024, 11:50

6,930

Что происходит?

Жителям Витебска с различных номеров звонит робот «Виктория» и женским голосом предлагает пройти сеанс массажа, а также получить смарт-часы, если они ответят на несколько вопросов. Об этом предупредили в УВД Витебского облисполкома.

Там также опубликовали видео одного из таких звонков.

«Дело в том, что злоумышленники могут вести запись разговора и в дальнейшем использовать образец вашего голоса для создания голосовых сообщений с помощью технологий искусственного интеллекта, например, о передаче денег», — пояснили в милиции.

Там добавили, что не стоит разговаривать с телефонными мошенниками: если вас что-то насторожило, то сразу надо прервать разговор, поскольку не исключено, что полученные фрагменты записи будут использовать в мошеннических целях.