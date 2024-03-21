Путин впал в зависимость 3 Андрей Окунь

21.03.2024, 11:40

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В Кремле пытаются не допустить «брожения».

Российская власть не услышит призыв Папы Римского к миру. И не потому что в Кремле не уважают Франциска, кто-нибудь наверняка считает его как минимум влиятельным человеком. А потому что Папа Римский не понимает сути этой войны. Вот он говорит:

«В состоянии войны невозможно двигаться вперед. Необходимо прилагать все усилия ради проведения переговоров, целью которых должно являться окончание войны».

Только проблема в том, что путинский режим не хочет идти вперёд. Ему и на месте вполне неплохо. Скорее, ему даже комфортнее, отступив на несколько шагов назад. Эта власть готова была даже переломать обществу хребет, что она незамедлительно и сделала, лишь бы остановить в стране естественные процессы развития.

И самое главное. «Спецоперация» Путина для «защиты России от неонацистов» давно превратилась в «спецоперацию» Путина по защите самого себя от россиян. О каком развитии может идти речь, если президент использует войну ради сохранения собственной власти.

Путин зависим от войны. Это его единственный инструмент, с помощью которого получается удерживать конструкцию Уклада от брожения и зыркания глазами. Так что в продолжении войны в первую очередь заинтересован Путин. Это всем надо понять, особенно тем, кто говорит, что раз уж Путин начал, то сам и закончит.

Андрей Окунь, «Телеграм»