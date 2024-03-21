Врач рассказала, какой дешевый овощ помогает гипертоникам 2 21.03.2024, 12:44

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Особенно полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Картошку многие не считают продуктом для здорового питания, думая, что это пустые калории. Одни вычеркивают её из своего меню, чтобы не толстеть. Другие опасаются повышения сахара в крови, ведь картошка богата крахмалом. Однако утверждения, что картошка вообще ничем и никому не полезна — миф.

Помощник гипертоникам

«Из-за высокого содержания калия картошка может быть помощником для гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как калий способствует снижению артериального давления. К тому же картофель является легким мочегонным средством», — объяснила «АиФ» кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова.

В 100 граммах содержится 568 мг калия — 23% от суточной нормы. Вес одной средней картофелины примерно 70 г. Так что 2-3 картошки на гарнир могут обеспечить больше половины потребности в калии.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым людям каждый день получать хотя бы 3,5 г калия. Исследования учёных медицинского центра Университета Амстердама показали, что калий особенно значительно снижает артериальное давление у женщин, которые употребляют пищу с высоким содержанием соли. Каждый грамм калия снижает давление на 2,4 мм рт. ст. Также у людей, которые едят продукты с высоким содержанием калия, уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Варить и запекать

Кроме того, в картошке есть витамины С, РР, витамины группы В, а также минеральные вещества — помимо калия, это кальций, магний, железо, фосфор.

«Чтобы получить как можно больше полезных веществ, которые содержатся в картофеле, его нужно правильно готовить. Лучший способ — сварить „в мундире“. Можно также запекать в духовке в кожуре, — советует диетолог. — Конечно, при термической обработке значительная часть витамина С теряется, но калий и другие полезные вещества остаются. Стоит помнить, что больше всего витаминов и минеральных веществ в молодом картофеле».

Кстати, калорийность картофеля невелика — всего 76 ккал на 100. Конечно, это не относится к жареной картошке и фри. За счёт жира калорийность вырастает значительно. Например, в 100 г картофеля фри содержится около 300 ккал.

«К минусам картофеля относится высокий гликемический индекс, который может приводить к повышению уровня сахара в крови. Поэтому людям с сахарным диабетом картофелем лучше не злоупотреблять», — добавляет врач.