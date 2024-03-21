Украинские партизаны проникли в главный штаб Южного округа РФ в Ростове 21.03.2024, 12:49

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Группа быстрого реагирования находится там со времени мятежа Пригожина.

Украинские партизаны провели разведку в штабе южного военного округа в Ростове-на-Дону. Им удалось зафиксировать оккупантов и технику.

Об этом сообщает движение сопротивления «АТЕШ».

«Удалось установить, что штаб охраняет патруль военной полиции из 4-х человек. Недалеко от центральной проходной находится «Урал» с личным составом», - сообщают партизаны.

По информации «АТЕШ», группа быстрого реагирования партизан, которая находится в районе штаба после событий в июне 2023 года с мятежом ППК «Вагнер» наладила связи с некоторыми офицерами с целью дальнейшего сотрудничества.

«Сейчас они передают нам массу информации о расположении складов, пунктов временной дислокации, средств ПВО», - говорится в сообщении.

В «АТЕШ» подчеркнули, что вся предоставленная информация обрабатывается и передается Силам обороны Украины.

«К тому же нам удалось установить, что многие военные начальники недовольны решениями высшего руководства страны и открыто об этом заявляют», - отмечают партизаны.