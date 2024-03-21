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Высший военный руководитель НАТО прибыл в Киев впервые с начала полномасштабной войны

  • 21.03.2024, 13:42
  • 2,984
Высший военный руководитель НАТО прибыл в Киев впервые с начала полномасштабной войны
Роб Бауэр

Роб Бауэр сделал важное заявление на форуме по безопасности.

В четверг, 21 марта, в Киев с визитом прибыл председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Он является высшим военным руководителем НАТО, сообщает nv.ua.

Отмечается, что Бауэр выступил на Киевском форуме по безопасности.

«Мой визит — первая военная делегация НАТО, которая посетила Украину после широкомасштабного вторжения — является свидетельством того, что НАТО и Украина ближе, чем когда-либо», — сказал он.

Чиновник также выразил «глубокое уважение» к мужеству и силе украинцев, которые они продемонстрировали в противостоянии российской агрессии.

«С каждым днем мы становимся ближе, более совместимыми. Вместе мы делаем все для того, чтобы Украина стала членом нашего Альянса. Флаг Швеции не будет единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире НАТО», — заверил Бауэр.

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