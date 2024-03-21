Поставили на идиота 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

21.03.2024, 13:57

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Ну и кто устроил «трудные времена»?

ЦИрК-Памфилова объявила Путина президентом. Мол, за него поставили галочку более 76 млн немцев россиян.

«По твоему, если 38 миллионов поставили на идиота, он уже не идиот?» - спрашивал друга герой «Аса из асов».

Но немцы хоть сами поставили, а не за них «нарисовали».

«Вот что значит умение нашего народа спллачиваться в трудные времена», - повторяет Элла.

Но кто их устроил?

Белгородчина под обстрелами ВСУ, там уже выставляют блокпосты, ограничивая въезд населенные пункты. Из Грайворона (6 тыс. чел.) власти призвали выехать оставшихся жителей. Из региона планируют эвакуацию 9 тыс. детей, учреждения Белгорода закрыты или на дистанте.

На границе идут бои с РДК, который ранее провел рейд вглубь Белгородской и Курской областей.

РФ «бомбила Воронеж» авиабомбами ФАБ-500, камня на камне не оставила от белгородского села Козинка, куда вошли добровольцы.

А утром нанесла массированный ракетный удар по Киеву, впервые за 44 дня.

Франция готовится к переброске военных в Украину...

Вы на это поставили, россияне?

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