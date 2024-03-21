Названы семь самых радостных пород собак 4 21.03.2024, 13:58

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С ними вам не придется грустить.

Собаки в целом кажутся очень оптимистичными животными, но некоторые породы на самом деле известны своим солнечным нравом и от природы являются игривыми, дружелюбными и переполненными энтузиазмом к жизни. Портал StudyFinds составил список главных претендентов на соревнование за собачье счастье, которые имеют природную склонность к веселому настроению.

1. Лабрадор ретривер

Несмотря на то, что это большие собаки, они очень оптимистичны и легко поддаются дрессировке, а также всегда готовы к приключениям. Они также очень преданные и всегда рады быть среди людей.

2. Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы всегда стремятся угодить и имеют спокойный темперамент, а это значит, что они будут рады общаться со всеми - даже с другими домашними животными. Эти собаки жизнерадостны, любят веселье, заботливы, ласковы и умны, а также, что является большим преимуществом, очень хорошо ладят с детьми.

3. Бигль

Эта жизнерадостная порода была выведена как часть стаи, поэтому они хорошо ладят с другими собаками и комфортно общаются с людьми, им даже нравится быть в окружении котов. Они всегда воспитанные и спокойные, но любят двигаться, поэтому убедитесь, что у вас есть силы, чтобы не отставать.

4. Бишон фризе

Собаки этой породы любят баланс активности и объятий. Они имеют много энергии и любят проводить время со своими хозяевами. Бишоны дружелюбны и ласковы, что делает их отличными компаньонами для любого любителя собак.

5. Бедлингтон терьер

Хотя изначально их выращивали для охоты на вредителей в Англии, но они активные и любящие компаньоны, которым нравится все, от объятий до беготни на улице.

6. Боксер

Эти энергичные собаки просто обожают быть рядом со своими людьми и всегда встретят вас полными энтузиазма. Кинологи говорят, что они идеально подходят для тех, кто ищет большую собаку-охранника, которая может стать дружественным членом семьи.

7. Бордер колли

Бордер-колли - это энергичная порода, которая любит общаться, а также имеет впечатляющий интеллект. Они с удовольствием будут участвовать в любой игре, пока в ней есть человек.