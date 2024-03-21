Легион «Свобода России» назвал потери армии РФ в результате рейда добровольцев

Легион «Свобода России» назвал потери армии РФ в результате рейда добровольцев5
- 21.03.2024, 14:13
- 5,124
Цифры впечатляют.
Армия РФ потеряла более 1500 тысяч оккупантов убитыми и ранеными в результате рейда добровольцев. Также российским добровольцам удалось уничтожить и повредить 171 единицу боевой техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию российских добровольческих формирований по сделке в Белгородской и Курской областях.
Как отчитался представитель ЛСР, через несколько дней российские добровольцы смогли освободить от путинского режима два населенных пункта и уничтожить большое количество оккупантов и боевой техники.
Таким образом, потери РФ из-за рейда составляют:
651 безвозвратные потери;
980 санитарные (раненые - ред.);
37 взято в плен;
121 уничтожена единица техники;
50 единиц техники выведено из строя.
Как отметил представитель ЛСР, Россия нанесла 323 удара КАБами. Все они поразили территорию Белгородской и Курской областей.
«Благодаря нашей операции ВСУ смогли стабилизировать фронт и прикрыть те участки, где ожидалась атака РФ», - сказал Барановский.
Рейд добровольцев и бои в приграничных областях РФ
Ранее сообщалось, что 12 марта произошел прорыв границы РФ бойцами легиона «Свобода России», «Русского добровольческого корпуса» (РДК) и Сибирского батальона, воюющих на стороне Украины.