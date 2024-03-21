Легион «Свобода России» назвал потери армии РФ в результате рейда добровольцев 5 21.03.2024, 14:13

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Цифры впечатляют.

Армия РФ потеряла более 1500 тысяч оккупантов убитыми и ранеными в результате рейда добровольцев. Также российским добровольцам удалось уничтожить и повредить 171 единицу боевой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию российских добровольческих формирований по сделке в Белгородской и Курской областях.

Как отчитался представитель ЛСР, через несколько дней российские добровольцы смогли освободить от путинского режима два населенных пункта и уничтожить большое количество оккупантов и боевой техники.

Таким образом, потери РФ из-за рейда составляют:

651 безвозвратные потери;

980 санитарные (раненые - ред.);

37 взято в плен;

121 уничтожена единица техники;

50 единиц техники выведено из строя.

Как отметил представитель ЛСР, Россия нанесла 323 удара КАБами. Все они поразили территорию Белгородской и Курской областей.

«Благодаря нашей операции ВСУ смогли стабилизировать фронт и прикрыть те участки, где ожидалась атака РФ», - сказал Барановский.

Рейд добровольцев и бои в приграничных областях РФ

Ранее сообщалось, что 12 марта произошел прорыв границы РФ бойцами легиона «Свобода России», «Русского добровольческого корпуса» (РДК) и Сибирского батальона, воюющих на стороне Украины.