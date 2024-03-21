«Очень скоро мы с этим флагом будем в свободном Минске и в свободной Беларуси» 1 21.03.2024, 14:43

БЧБ-флаг Полка Калиновского развернули в украинской Раде.

Полковой флаг крупнейшей белорусской формации в Вооруженных силах Украины — Полка Калиновского — развернул в Раде украинский депутат Игорь Гузь с коллегами. В Facebook он опубликовал видео.

«С начала полномасштабного вторжения России воины белорусского полка стоят за Украину. Они приехали в Украину из Европы, чтобы воевать, защищали Киев, когда это было очень нужно, а сейчас они находятся на восточном фронте.

Каждый белорус, который имеет оружие в руках и борется с российским оккупантом, знает, что без свободной Украины не будет свободной Беларуси.

Мы помним о жертвах. Это десятки бойцов Полка Калиновского и белорусов из других подразделений, погибших на поле боя. Никогда не забудем.

Глубоко убежден, что мы очень скоро с этим флагом будем в свободном Минске и в свободной Беларуси.

Слава Беларуси! Слава Украине!» — написал Гузь.

Игорь Гузь был участником акции «Чернобыльский шлях — 2005» в Минске. Его осудили на 10 суток административного ареста, а потом депортировали из Беларуси с запретом на въезд в страну на 5 лет.