Арабские дипломаты рассказали, о чем не могут договориться Израиль и ХАМАС 21.03.2024, 14:46

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Есть ряд моментов.

Основными спорными моментами в переговорах между Израилем и ХАМАСом являются требования ХАМАСа о возвращении перемещенных лиц на север сектора Газа и механизм распределения гуманитарной помощи. Об этом 21 марта сообщает газета «ХаАрец» со ссылкой на арабских дипломатов.

По словам дипломатов, Израиль выступает против возвращения беженцев на север сектора Газа, даже когда речь идет о женщинах и детях. Источники также сообщили, что ХАМАС требует, чтобы Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) занималось распределением гуманитарной помощи, в то время как Израиль выступает против участия любого органа, связанного с ХАМАСом, включая UNRWA.

По словам дипломатов, ХАМАС утверждает, что только UNRWA имеет возможность незамедлительно содействовать доставке и распределению гуманитарной помощи.

Источники также сообщают, что посредники прилагают усилия по достижению договоренности о механизму распределения гумпомощи, который будет подчиняться ООН, но на данный момент договоренностей между сторонами нет.