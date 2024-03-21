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Путин ищет деньги для друга

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  • Виктор Небоженко
  • 21.03.2024, 15:06
  • 2,116
Путин ищет деньги для друга
Виктор Небоженко

Кремлю придется раскошелится.

Адвокаты Трампа говорят, что он не сможет внести залог, покрывающий судебное решение по гражданскому делу о регулярном мошенничестве Трампа и его шустрых родственников на сумму 450 млн долларов США.

Конечно, если Трамп уверен в своей победе на президентских выборах, то самые богатые люди СЩА с удовольствием заплатят за него.

Но это не происходит. Трамп до сих пор не может найти деньги и ему, вероятно, придется продавать свое недвижимое имущество. Экономическая и политическая элита США не только не верит в его успех на выборах, но и не уверена, что после 2024 года Трамп отдаст свои долги.

Трампу придется «сделать звонок» другу-Путину, который тоже уже не уверен ни в успехе Трампа на выборах, ни в его лояльности или искренности.

Путину придется раскошелится и помочь Трампу внести залог- 450 млн долларов.

Что не сделаешь, чтобы тебя признали вечным президентом России.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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