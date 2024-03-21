У Шойгу похвастались «высокоточным» ударом по Киеву и были высмеяны даже россиянами 9 21.03.2024, 15:22

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Кремль продолжает цинично врать, об ударах по «центрам принятия решений».

В Минобороны России, которое возглавляет Сергей Шойгу, прокомментировали ракетную атаку на Киев утром 21 марта. Там похвастались, что удар «высокоточным» оружием был нанесен по «центрам принятия решений ВСУ».

Как пишет obozrevatel.com, об этом сообщили в российских СМИ. Однако в такие заявления властей РФ перестали верить даже обычные россияне.

Минобороны России продолжает цинично врать, об ударах якобы по «центрам принятия решений». На самом же деле российские террористы атакуют жилые дома, детсады и другую гражданскую инфраструктуру в Украине.

«Российская армия ночью нанесла удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», по центрам принятия решений ВСУ», – заявили в ведомстве.

В соцсетях россияне высмеяли заявление ведомства. Они пишут, что Минобороны РФ никогда не подтверждает свои громкие слова настоящими результатами, фото или видео.

«А результат?»; «Хотя бы фото, видео отчет»; «Судя по фото утренним, били по тротуарам и дворам жилых кварталов»; «Наглая ложь, ведь известно, что по центрам принятия решений удары никогда не наносятся»; «По Америке ударили что ли?»; «Центры принятия решений знают, что по ним удар нанесли?» – пишут россияне.