Forbes: Украина может удвоить число танков Leopard 2A4 21.03.2024, 15:53

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Но есть нюанс.

Украина, по некоторым данным, должна получить больше танков Leopard 2A4 из Испании. Но, хотя некоторые бывшие испанские танки в будущем, возможно, и окажутся в Украине, все же Leopard 2 нельзя назвать будущим украинского танкового корпуса. Все из-за медленного восстановления и недостатка запчастей. Об этом пишет Forbes.

Испанский портал InfoDefensa сообщил об этом в среду. По информации журналистов, Совет по контролю за оборонной торговлей Испании одобрил передачу Киеву 20 танков Leopard 2A4, которые прежде находились на вооружении испанской армии.

Если информация подтвердится, число 55-тонных четырехместных танков Leopard 2A4, переданных Украине, достигнет 74. Из них 40 уже поступили на вооружение 33-й ОМБр, которая уже почти год безостановочно участвует в боевых действиях на юге Украины.

По подсчетам Oryx, бригада потеряла не меньше восемь Leopard 2; еще девять повреждены и, по крайней мере, временно брошены.

Германия и Нидерланды готовили еще 14 Leopard 2A4. С их учетом еще 20 бывших испанских танков могли бы восстановить полную численность танкового батальона 33-й бригады. Более того, возможно, бригаде со временем даже удастся сформировать второй танковый батальон.

Обозреватели ожидали, что власти Мадрида с опозданием, но все же передадут еще больше своих Leopard 2A4 производства 80-х годов. В конце 2022 года, когда страны НАТО впервые начали поставлять Украине западные танки, Испания первоначально предложила лишь 10 танков Leopard 2A4. Очень небольшая партия, учитывая ресурсы страны.

По состоянию на 2022 год, у испанской армии было 327 танков: 108 Leopard 2A4, полученных из немецких запасов в 1998 году, и 219 Leopard 2E, выпущенных испанской фирмой Santa Barbara Sistemas по лицензии.

А4 находятся на консервации в логистическом центре Casetas в Сарагосе. По информации испанских СМИ, на начало 2023 года 53 старых танка можно было отремонтировать, но 33 из них требовали капитального ремонта.

Из обещанных 20 танков 10 уже отправлены в Украину. Остальные, которые оценивают как «хорошие» и потребовавшие капитального ремонта, должны составить вторую партию из 20 машин.

Для стареющих украинских танков Leopard 2 найти запчасти было очень трудно.

В дополнение к этим первым 40 Leopard 2A4 ВСУ получили 21 более новый Leopard 2A6 и 10 Strv 122 — шведская модификация Leopard 2A5. Украинские защитники потеряли как минимум 14 таких танков и оставили на поле боя еще 22, многие из них впоследствии восстановили и отправили в Польшу или Литву для ремонта.

В январе представители немецкого телеканала NTV посетили взвод Leopard 2A6, и только один из четырех танков подразделения был в боеготовности.

На передовой и в ремонтных центрах наблюдается нехватка запчастей.

У немецких фирм Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, которые производят большую часть мировых танков Leopard 2, и большую часть запасных частей для танков, возникли сложности. Именно из-за нехватки запчастей компании Rheinmetall потребовались целых девять месяцев на капитальный ремонт первых двух из 14 Leopard 2.

Основные промедления с восстановлением и ремонтом «Леопардов» сводятся к запчастям. Именно поэтому спустя 25 месяцев полномасштабной войны большинство украинских бригад по-прежнему используют танки советского образца.

Многие из этих танков, в частности Т-64, Украина построила на харьковском заводе им. Малышева. Киев переместил большую часть своей танковой промышленности в другие мастерские, в частности на завод Excalibur в Чехии и Polska Grupa Zbrojeniowa в Польше.

Excalibur и PGZ проводят капитальный ремонт и ремонт Т-64, Т-72 и других украинских танков советского образца — и делают это на несколько месяцев быстрее, чем Santa Barbara Sistemas или Rheinmetall.

Напомним, ранее издание Forbes сообщило, что бригады ВСУ используют танки M-55S как гаубицы.