Путешествие в самую отдаленную точку Земли: ученый отправился туда, где «не ступала нога человека» 1 21.03.2024, 16:33

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Он первым на планете достигнет Точки Немо.

Большинство путешественников на планете планируют добраться до древних святилищ или исторических достопримечательностей, однако британский исследователь Крис Браун пошел дальше — он планирует добраться до самой отдаленной точки на Земле, также известной как кладбище комических кораблей, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Кладбище космических кораблей, или точка Немо, расположена в Тихом океане на расстоянии более 3200 километров от Антарктиды. Фактически ближайшие к этому месту люди находятся вовсе не на суше, а на Международной космической станции, когда она пролетает над головами мореплавателей — всего в 408 километрах. Из-за отдаленности и нелюдимости это место давно используется в качестве кладбища космических кораблей, где покоятся одним из самых известных космических аппаратов.

По словам 62-етнего Криса Брауна, в это путешествие он отправился со своим 32-летним сыном Миком на борту экспедиционной яхты Hanse Explorer из Пуэрто-Монт, Чили. Путешествие стартовало 12 марта, если все пойдет по плану, исследователи планируют добраться до точки Немо уже к 20 или 21 марта.

Исследователь отмечает, что на моменте подготовки к путешествию, он рассматривал возможность использования гоночной яхты, чтобы ускорить время прибытия к точке Немо, однако в конечном итоге команда остановилась на более надежном и безопасном варианте.

Пунктом назначения экипажа является так называемый Океанский полюс недоступности, то есть это самая дальняя точка от суши. Фактически ближайшим берегом от мыса Немо является остров Дюси, расположенный на расстоянии 2688 километров. Помимо нескольких небольших островов, ближайшие крупные населенные пункты — это Веллингтон, Новая Зеландия, и Консепсьон, Чили, оба из которых находятся на расстоянии более 4000 километров.

Эта точка на земной карте настолько удалена, что фактически стала популярным местом для международных космических агентств, сбрасывающих свой космический мусор именно в этой точке. Статистика свидетельствует, что с 1971 года на кладбище космических кораблей в Тихом океане уже покоится более 260 объектов космического мусора.

В течение следующего десятилетия в точке Немо также упокоится и Международная космическая станция. Любопытно, что, как только МКС достигнет кладбища космических кораблей, она окажется в 7 раз дальше от любого населенного пункта, чем сегодня, когда находится на орбите.

Точка Немо известна с 1992 года, когда инженер-геодезист рассчитал самую отдаленную точку приземления, приняв во внимание форму эллипсоида Земли. За все это время несколько кораблей приближались к точке Немо, однако эксперты считают, что «ни один человек никогда не проходил через определенные координаты».

В результате Крис Браун решил исправить эту оплошность. Исследователя не пугает крайняя удаленность этой точки в Тихом океане — в конечном итоге он надеется стать первым человеком на Земле, которому удалось достигнуть всех восьми континентальных полюсов недоступности планеты. Отметим, что «континентальными полюсами недоступности» считаются точки на каждом континенте, наиболее удаленные от океана, что делает их одними из самых отдаленных мест на Земле.

Исследователю уже удалось достичь 5 из 8 полюсов: Антарктиды, Океании, Африки, Северной и Южной Америки. Крис Браун также отмечает, что не считает путешествие к точке Немо более опасным, чем свою экспедицию в Антарктиду, например. По словам исследователя, основная опасность будет заключаться в том, что они с экипажем будут находиться чрезвычайно далеко от суши и любого судоходного пути. Фактически, если с лодкой возникнет проблема — помощь придет не скоро.

Помимо того, что точка Немо является кладбищем космических кораблей, она также находится внутри сложной сети круговых течений, улавливающих большое количество мусора. Так, Южно-Тихоокеанский круговорот, в котором находится точка Немо, представляет собой слияние Антарктического циркумполярного течения, течения Гумбольдта и западного ветрового дрейфа. Таким образом этот регион фактически превратился в невероятно гигантскую свалку в океане.