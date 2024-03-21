Украина стала мировым драйвером в применении боевых морских беспилотников 1 21.03.2024, 16:55

Pоссияне не были к этому готовы.

Украина стала мировым драйвером в применении беспилотных боевых морских систем. Об этом сегодня, 21 марта, в эфире телеканала FREEДОМ заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

- Беспилотные системы являются одним из видов вооружений. Они не могут, конечно, решить всех проблем. Да, по состоянию на сейчас мы видим их высокую эффективность. Да, россияне не были к этому готовы. И да, Украина является сейчас мировым драйвером в применении беспилотных боевых морских систем. Это факт”, — сказал он.

В то же время спикер подчеркнул, что существуют задачи, которые беспилотники не смогут решить.

- Вы не разместите на нем полноценное ПВО, вы не разместите на нем противокорабельные ракеты, те же самые средства разминирования, радиолокации. То есть как ударный инструмент — да, конечно. Но в любом случае путь у нас один — это создание полноценных Военно-морских сил. Потому что сопровождение гражданских судов, потому что обеспечение безопасности акватории — это все равно задачи, которые будут лежать на плечах военных моряков и военных кораблей, — сказал Плетенчук.

Он добавил также, что россияне достаточно серьезно подходят к вопросам поиска решений по противодействию морским дронам.

- То, что работало вчера, сегодня уже не работает. И враг делает выводы, он учится, он старается найти способ препятствовать нашим тактическим решениям. Поэтому это такая перманентная борьба. И поэтому они сейчас как раз со всеми этими кейсами последними, которые они имели, пытаются найти новое решение. Что касается, в принципе, этих безэкипажных систем, да, сейчас это основной инструмент именно для нанесения поражения, — сказал Плетенчук.