Лукашенко перекладывает свои проблемы на плечи белорусов 4 21.03.2024, 17:17

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Нанесен удар по предпринимателям.

Клептократический режим Лукашенко вознамерился решить свои проблемы за счет белорусов. Такое мнение в письме в редакцию сайта Charter97.org высказал читатель Владимир из Минска:

- Прикорытная «палата представителей» оперативно приняла закон, по которому с 1 октября текущего года запрещено регистрировать индивидуальное предпринимательство, а до 31 декабря 2025-го все предприниматели должны перерегистрироваться в юрлица.

Это приведет к значительному росту налоговой нагрузки на бизнес и последующему росту цен. После этого белорусская продукция станет еще менее конкурентоспособной.

Режим задыхается от безденежья, вызванного тотальной коррупцией, бесхозяйственностью и санкциями. В очередной раз агрохунта хочет выдавить последние деньги из белорусов.