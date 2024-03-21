закрыть
21 марта 2024, четверг, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко перекладывает свои проблемы на плечи белорусов

4
  • 21.03.2024, 17:17
  • 4,390
Лукашенко перекладывает свои проблемы на плечи белорусов

Нанесен удар по предпринимателям.

Клептократический режим Лукашенко вознамерился решить свои проблемы за счет белорусов. Такое мнение в письме в редакцию сайта Charter97.org высказал читатель Владимир из Минска:

- Прикорытная «палата представителей» оперативно приняла закон, по которому с 1 октября текущего года запрещено регистрировать индивидуальное предпринимательство, а до 31 декабря 2025-го все предприниматели должны перерегистрироваться в юрлица.

Это приведет к значительному росту налоговой нагрузки на бизнес и последующему росту цен. После этого белорусская продукция станет еще менее конкурентоспособной.

Режим задыхается от безденежья, вызванного тотальной коррупцией, бесхозяйственностью и санкциями. В очередной раз агрохунта хочет выдавить последние деньги из белорусов.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов
Ангел Лиза
Ангел Лиза Ирина Халип