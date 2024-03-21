Портников сообщил, кем хочет быть Путин 6 21.03.2024, 18:01

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Виталий Портников

Должность президента его не устраивает.

Виталий Портников в диалоге с Бориславом Березой прокомментировал выборы в РФ: «Честно говоря, я вообще не считаю, что президентские выборы в РФ - тэто какой-то политический рубикон. Я думаю, что в России в принципе установлен режим такой монархии, который предусматривает пожизненное пребывание Путина при власти в стране».

Интервью Виталия Портникова можно посмотреть на канале YouTube.

Политический обозреватель неожиданно заявил: «Я допускаю, что когда-то эта должность, которую называет Путин, не будет называться должностью президента РФ. Я допускаю, что сам Путин хотел бы, чтобы в 2030 году это были уже не выборы в президенты РФ, а главы Союзного государства или президента Союзного государства, куда он планирует включить все другие бывшие советские республики».

«Скажу больше о таких выборах, где его избирают президентом Союзного государства: он мог мечтать еще на 2024 год и нападение на Украину в 2022 году было предисловием к проведению таких выборов. Я, в принципе, считаю, что если говорить о событиях 2022, 2023 и 2024 годов, то они должны были развиваться с точки зрения Путина совершенно по иной траектории. В 2022 году должно было быть создано марионеточное правительство в Украине и большая часть территорий Украины должна была войти в состав РФ», - подытожил Виталий Портников.