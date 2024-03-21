«От Лукашенко веет войной в Европе» 3 21.03.2024, 18:09

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Нужно освобождать Беларусь.

Синепалый все более очевидно становится недоговороспособным и несамостоятельным игроком, от которого веет не только внутренними репрессиями, но и войной в Европе. И это уже не про Украину, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Соответственно усиливается запрос на более жесткие действия, так как торговля, дырявые санкции и регулярное выражение озабоченности не решают проблему, которая уже давно перезрела. Пока существует хунта, будут гибридные атаки на соседей от мигрантов до уголовников. Будет пособничество агрессору от предоставления территории до подготовки военных. Будет существовать угроза полномасштабного вовлечения в войну на любом из фронтов.

Поэтому письмо нобелевских лауреатов стоит рассматривать не только в качестве инструмента решения одной, но очень важной проблемы - освобождения политических заключенных, но и как сигнала о том, что нужно освобождать Беларусь и разрушить созданный в центре Европы концлагерь до основания.