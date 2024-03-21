В Таганроге упал российский военный самолет 3 21.03.2024, 18:16

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Недалеко от аэродрома.

В российском городе Таганрог, вероятно, днем четверга, 21 марта, упал военный самолет рядом с аэродром. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские Telegram-каналы.

В местных пабликах пишут, что самолет упал в траву и начался пожар. Также известно, что на место летят спасательные вертолеты.

Кроме того, на опубликованных видео и фото видно поднимающийся столб темного дыма. Также жители города сообщают, что видели в небе след от полета самолета, однако сам самолет не был виден.

Следует отметить, что на территории Таганрога есть военный аэродром «Таганрог-Центральный». Там есть две взлетно-посадочные полосы: одна бетонная и одна запасная грунтовая.