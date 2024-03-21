Мобильная группа Сухопутных войск Украины сбила крылатую ракету из пулемета 21.03.2024, 18:37

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Обнародовано видео работы бойцов.

Мобильная группа Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сбила ночью возле Киева крылатую ракету из пулемета.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, обнародовал видео работы бойцов.

- Во время ночной ракетной атаки на подлете к столице мобильная огневая группа Сухопутных войск огнем из пулемета Browning M2 уничтожила крылатую ракету противника. На счету этого подразделения это уже не первая сбитая крылатая ракета! Обученность + слаженность = результат, - прокомментировал он.