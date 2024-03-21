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Мобильная группа Сухопутных войск Украины сбила крылатую ракету из пулемета

  • 21.03.2024, 18:37
  • 1,022
Мобильная группа Сухопутных войск Украины сбила крылатую ракету из пулемета

Обнародовано видео работы бойцов.

Мобильная группа Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сбила ночью возле Киева крылатую ракету из пулемета.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, обнародовал видео работы бойцов.

- Во время ночной ракетной атаки на подлете к столице мобильная огневая группа Сухопутных войск огнем из пулемета Browning M2 уничтожила крылатую ракету противника. На счету этого подразделения это уже не первая сбитая крылатая ракета! Обученность + слаженность = результат, - прокомментировал он.

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