Бывшего журналиста Андрея Толчина осудили на 2,5 года колонии 21.03.2024, 18:45

Андрей Толчин

Решение вынес «судья» Дмитрий Козлов.

Гомельский областной суд 21 марта вынес решение по уголовному делу, заведенному на бывшего журналиста Андрея Толчина. Судья Дмитрий Козлов наказал его 2 годами и 6 месяцами колонии за «клевету на Лукашенко» и за «содействие экстремистской деятельности», передает «Радыё Свабода».

Толчину 64 года, у него ряд хронических заболеваний. До 2020 года сотрудничал с независимыми СМИ Беларуси. Бывшего журналиста задержали 27 сентября 2023 года, с тех пор он находился в гомельском СИЗО. Его состояние здоровья в последнее время сильно ухудшилось.

Андрей Толчин ухаживал за больной сестрой, которая умерла примерно за две недели до его задержания. Прокурор просил для него 3 года колонии.