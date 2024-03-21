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Бывшего журналиста Андрея Толчина осудили на 2,5 года колонии

  • 21.03.2024, 18:45
Бывшего журналиста Андрея Толчина осудили на 2,5 года колонии
Андрей Толчин

Решение вынес «судья» Дмитрий Козлов.

Гомельский областной суд 21 марта вынес решение по уголовному делу, заведенному на бывшего журналиста Андрея Толчина. Судья Дмитрий Козлов наказал его 2 годами и 6 месяцами колонии за «клевету на Лукашенко» и за «содействие экстремистской деятельности», передает «Радыё Свабода».

Толчину 64 года, у него ряд хронических заболеваний. До 2020 года сотрудничал с независимыми СМИ Беларуси. Бывшего журналиста задержали 27 сентября 2023 года, с тех пор он находился в гомельском СИЗО. Его состояние здоровья в последнее время сильно ухудшилось.

Андрей Толчин ухаживал за больной сестрой, которая умерла примерно за две недели до его задержания. Прокурор просил для него 3 года колонии.

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