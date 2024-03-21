ГУР: Во время «выборов» Путина россияне донатили на украинские дроны 21.03.2024, 18:58

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В сборе на «Сычей» наиболее активными оказались россияне.

Во время международного благотворительного сбора на закупку ударно-разведывательных беспилотников «Сыч» для подразделений Главного управления разведки Украины наиболее активными оказались граждане РФ. Пик их активности совпал со временем проведения «выборов» российского диктатора Путина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным украинской военной разведки, к волонтерской акции, проводимой телеканалом Freedom, за четыре дня присоединились почти 3000 человек. Из них 1538 россиян, в том числе 200 москвичей, отсканировавших QR-код с экранов своих телевизоров и гаджетов.

- Символично, что пик донатов на дроны для украинских разведчиков от граждан государства-агрессора совпал с проведением так называемых выборов Путина, — отметили в ГУР.

В пресс-службе добавили, что к сбору также присоединились находящиеся за рубежом украинцы, граждане Латвии, Германии, Польши, Молдовы и других государств. Сбор продолжается до сих пор, нужно собрать 25 млн грн.