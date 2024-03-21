Из России выдворили испанского журналиста и автора книги «Путинистан» 21.03.2024, 19:09

Хавьер Колас

Он освещал акции жен мобилизованных.

Власти России не продлили визу репортеру испанской газеты El Mundo Хавьеру Коласу, пишет издание. 19 марта ему сообщили, что он должен покинуть территорию страны в течение суток. Некий чиновник предупредил, что в случае неподчинения журналиста ждут проблемы. На следующий день Колас уехал из России.

Несколько месяцев назад в квартиру репортера в Москве приходили полицейские. Они требовали от него прекратить освещать акции жен мобилизованных, которые редакция считает одним из немногих видимых признаков недовольства россиян войной с Украиной.

Комментируя свое выдворение, Колас отметил, что он «просто делал свою работу: рассказывал о том, что происходит, говорил с людьми, которые из-за этого страдают, и объяснял, кто несет ответственность за происходящее». Журналист подчеркнул, что ни о чем не жалеет.

«Трудно внезапно впихнуть 12 лет своей жизни в три чемодана за одну ночь и закрыть дверь, зная, что на следующий день эта квартира станет для тебя запретной территорией. Мы, корреспонденты, находимся там, где нам позволяют быть, но никому не позволяем указывать нам, что говорить и чего не говорить», — заключил он.

Колас занимался журналистикой в России и Украине, был специальным корреспондентом El Mundo во время Евромайдана, рассказывал о падении правительства Виктора Януковича, оккупации Крыма, войне в Донбассе и полномасштабном вторжении в Украину.

В феврале Колас выпустил книгу «Путинистан» о современной России. В ней он назвал войну в Украине «крестовым походом по уничтожению страны, которая не вписывалась в путинский проект».