Из России выдворили испанского журналиста и автора книги «Путинистан»
- 21.03.2024, 19:09
Он освещал акции жен мобилизованных.
Власти России не продлили визу репортеру испанской газеты El Mundo Хавьеру Коласу, пишет издание. 19 марта ему сообщили, что он должен покинуть территорию страны в течение суток. Некий чиновник предупредил, что в случае неподчинения журналиста ждут проблемы. На следующий день Колас уехал из России.
Несколько месяцев назад в квартиру репортера в Москве приходили полицейские. Они требовали от него прекратить освещать акции жен мобилизованных, которые редакция считает одним из немногих видимых признаков недовольства россиян войной с Украиной.
Комментируя свое выдворение, Колас отметил, что он «просто делал свою работу: рассказывал о том, что происходит, говорил с людьми, которые из-за этого страдают, и объяснял, кто несет ответственность за происходящее». Журналист подчеркнул, что ни о чем не жалеет.
«Трудно внезапно впихнуть 12 лет своей жизни в три чемодана за одну ночь и закрыть дверь, зная, что на следующий день эта квартира станет для тебя запретной территорией. Мы, корреспонденты, находимся там, где нам позволяют быть, но никому не позволяем указывать нам, что говорить и чего не говорить», — заключил он.
Колас занимался журналистикой в России и Украине, был специальным корреспондентом El Mundo во время Евромайдана, рассказывал о падении правительства Виктора Януковича, оккупации Крыма, войне в Донбассе и полномасштабном вторжении в Украину.
В феврале Колас выпустил книгу «Путинистан» о современной России. В ней он назвал войну в Украине «крестовым походом по уничтожению страны, которая не вписывалась в путинский проект».