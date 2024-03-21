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Bloomberg: США поддержали новую идею для помощи Украине

  • 21.03.2024, 19:26
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Bloomberg: США поддержали новую идею для помощи Украине

План на 50 млрд долларов.

США поддерживают предложение о выпуске облигаций на 50 миллиардов долларов для Украины за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что предложение предусматривает объединение 280 миллиардов долларов активов российского центрального банка, которые были иммобилизованы странами G7 и Европейским союзом, в SPV, прибыль от которого пойдет на так называемые «облигации свободы».

Более двух третей замороженных активов России заблокированы в ЕС, где они приносят около 3,6 млрд долларов чистой прибыли в год.

Поступления от предполагаемого размещения облигаций почти равны 60 миллиардам долларов американской помощи, которая все еще находится в Конгрессе. Западные страны изо всех сил пытаются получить финансирование для Украины в критический момент войны, поскольку ВСУ сталкиваются с нехваткой артиллерии, а Россия добилась определенных успехов на востоке.

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